Kathimerini: поджог мог стать причиной пожара на авианосце «Джеральд Форд»

Авианосец «Джеральд Форд», на котором произошел пожар, может вернуться в на базу острова Крит на следующей неделе.

Поджог мог стать причиной пожара на американском авианосце «Джеральд Р. Форд», пишет Kathimerini.

«Рассматривается версия о том, что пожар, вспыхнувший в прачечной корабля, был специально устроен членами экипажа с целью прекращения миссии, поскольку они участвовали в операциях более 10 месяцев», — сказано в материале.

По данным издания, в результате пожара около 600 моряков лишились кроватей. Теперь они спят на столах и полу. Корабль может вернуться на базу острова Крит на следующей неделе.

«Он вернется для дозаправки, а возможно, и для проведения расследования пожара», — говорится в материале.

Пожар на авианосце «Джеральд Р. Форд» произошел 12 марта. В результате возгорания пострадали два человека.