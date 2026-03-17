Дочь мужа Распутиной обвинила певицу во вранье после слухов о выселении из дома

Дочь бизнесмена Виктора Захарова, мужа певицы Маши Распутиной, обвинила артистку во вранье после слухов о том, что Распутину якобы выселяют из ее же дома. Свое мнение по поводу ситуации она выразила в интервью «Пятому каналу».
По ее словам, речь в данном случае идет не о выселении, а о простом выполнении решения суда, которое связано с неуплатой компенсаций после раздела имущества.
Еще в 2022 году после развода инстанция обязала Захарова уплатить необходимую сумму за дом, которые был приобретен в браке. По словам его дочери, бизнесмен отказался платить и суд принял решение реализовать дом.
Кроме того, дочь бизнесмена поделилась, что во время раздела имущества также произошел скандал. По ее словам, когда Распутина приехала в этот дом, стала вынуждать ее мать покинуть жилье.
— Так врать и еще упоминать бога! Напиши, как выкинула из этого именно дома мою мать! Как ей почтой отправляли вещи! Как заняла мою комнату (десятилетнего ребенка). Как я ночевала в доме, где спят водители и горничные. Расскажи это. Как говорила мне, что ты больше не хозяйка! Как папа просил прятать пакеты и подарки, чтобы Машу любимую не злить, — приводят ее слова в материале.
О скандале с недвижимостью стало известно 17 марта. По данным СМИ, артистка обратилась в Верховный суд. Она утверждает, что продала свое имущество и вложила все деньги в ремонт дома в Таганькове. Однако уже несколько лет на жилье якобы претендует экс-жена ее супруга Виктора Захарова Елена.