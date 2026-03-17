Мэрия Уфы дважды проиграла в суде фирме ДУМ: власти хотели обязать ее построить школу у «Ар-Рахим»

Администрация Уфы проиграла апелляцию по иску к компании «Ар-Рахман», совладельцем которой выступает Духовное управление мусульман Башкирии. Мэрия требовала обязать фирму построить школу на 900 мест в квартале, прилегающем к строящейся соборной мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева.
В 2015 году стороны подписали договор о развитии территории, ограниченной улицами Мингажева, Коммунистической и проспектом Салавата Юлаева. Сейчас там преимущественно заросший овраг и частная застройка. Компания обязалась снести аварийные дома и возвести жилье, коммерческие и социальные объекты.
В 2024 году мэрия утвердила проекты планировки, а в 2025-м предложила застройщику подписать допсоглашение — взять на себя обязательство построить школу. «Ар-Рахман» отказался. Власти пошли в суд.
Компания возразила: первоначальный договор и аукцион не содержали условий о строительстве школы за счет застройщика. Кроме того, участки под школу находятся в частной собственности и до сих пор не освобождены — их нельзя предоставить фирме без торгов. Суды двух инстанций встали на сторону ответчика.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.