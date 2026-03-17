В Ростовской области заблокировали 36 объявлений о незаконной продаже лекарств

В Ростовской области за два дня заблокировали 36 интернет-объявлений, через которые пытались незаконно продать лекарства для профилактики тромбообразования. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора.
— Специальные шприц-ампулы продавали по завышенной цене, и это при том, что в аптеках региона лекарство есть в достаточном количестве, — отметили в ведомстве.
Жителям Дона напоминают: препараты из аптек, не имеющих лицензии, могут быть опасными для здоровья. Продавцы в Интернете всегда готовы предложить дорогостоящие медикаменты, но никто из них не гарантирует качество товара и соблюдение режима хранения.
