Попадание снаряда по территории АЭС «Бушер» зафиксировали в Иране

— В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала, — передает ТАСС.