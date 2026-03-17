Попадание снаряда по территории АЭС «Бушер» зафиксировали в Иране

Организация по атомной энергии Ирана во вторник, 17 марта, сообщила о попадании одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер».
Представители ведомства уточнили, что в результате атаки нет жертв и материального ущерба.
— В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала, — передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что вооруженные силы США и Израиля нанесли удар по улице Имама Хомейни в центре Тегерана. По предварительной информации, в результате атаки были повреждены автомобили и мотоциклы, также погибли несколько местных жителей.
16 марта появилась информация о том, что после удара американской ракеты Army Tactical Missile System по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране затонула подводная лодка проекта «Варшавянка». Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.