Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Попадание снаряда по территории АЭС «Бушер» зафиксировали в Иране

Организация по атомной энергии Ирана во вторник, 17 марта, сообщила о попадании одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер».

Организация по атомной энергии Ирана во вторник, 17 марта, сообщила о попадании одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер».

Представители ведомства уточнили, что в результате атаки нет жертв и материального ущерба.

— В связи с сообщениями о попадании вражеского снаряда на территорию атомной электростанции «Бушер», согласно заявлению центра ядерной безопасности страны, к счастью, не было зафиксировано никакого материального и технического ущерба и человеческих жертв, и ни одна из частей станции не пострадала, — передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что вооруженные силы США и Израиля нанесли удар по улице Имама Хомейни в центре Тегерана. По предварительной информации, в результате атаки были повреждены автомобили и мотоциклы, также погибли несколько местных жителей.

16 марта появилась информация о том, что после удара американской ракеты Army Tactical Missile System по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране затонула подводная лодка проекта «Варшавянка». Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

