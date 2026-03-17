В МИД Франции допустили возможный диалог России и ЕС по Украине

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил возможность начала диалога между Евросоюзом и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления на конференции Europe 2026.
«Что касается ведения дискуссий с Кремлем, то мы не можем исключать такую возможность», — сообщил Барро.
Министр также заявил, что страны Евросоюза являются «главным помощникам» для Украины, на которую может опираться страна.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров не видит возможности для стран ЕС сыграть какую-либо конструктивную роль в процессе украинского урегулирования. По словам министра, Европа уже дискредитировала себя по полной программе, поэтому в ее участии в мирном процессе нет никакого смысла.