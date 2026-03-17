Женщине продали лису под видом японского шпица

В Китае произошел случай мошенничества, когда женщине вместо щенка продали лису, сообщает издание Mirror.
Покупательница была потрясена, обнаружив, что купленный ею за 200 долларов питомец, представленный продавцом как японский шпиц, оказался диким животным. Через несколько месяцев после покупки она обратила внимание на необычное поведение и внешние изменения: животное отказывалось от собачьего корма, не издавало характерного для собак лая, его морда вытянулась, шерсть стала более густой, а хвост — длиннее.
Тревогу усугубили комментарии других собаководов в парке, которые отмечали сходство питомца с лисой и страх, который он вызывал у их животных. Окончательную точку в сомнениях поставила экспертиза специалиста из зоопарка.
Сотрудник зоопарка идентифицировал животное как домашнюю лису, пояснив, что с взрослением у таких зверей усиливается специфический запах и они продолжают расти.
В итоге хозяйка приняла решение передать лису в зоопарк, где для нее создадут необходимые условия и обеспечат правильный рацион. Перед поселением в новый вольер животное пройдет положенный карантинный период.