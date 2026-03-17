Весна нас сведет с ума: После мартовской жары на Молдову идут дожди и похолодание — синоптики дали точный прогноз

На завтра, 18 марта 2026 года, в Молдове прогнозируется преимущественно облачная погода с небольшим похолоданием по сравнению с предыдущими днями.
Основные показатели:
Температура воздуха:
Днем: +8°C … +10°C.
Ночью: +1°C … +3°C (в северных районах возможны заморозки до −3°C).
Ветер: Северо-восточный, умеренный, со скоростью около 4−5 м/с.
Влажность воздуха: Около 52−68%.
В столице, Кишиневе, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Дневной максимум достигнет +9°C, а ночью температура опустится до +2°C.
В четверг, 19 марта, температура воздуха днём достигнет +7°С. В выходные дни, на всей территории страны возможны кратковременные дожди.
