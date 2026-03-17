Долина высказалась о людях, не поддержавших ее в ситуации с квартирой: «Поняла, кто они на самом деле»

Долина заявила, что справилась с испытанием, через которое ей пришлось пройти.

Источник: Комсомольская правда

Лариса Долина призналась, что ей пришлось пережить непростой жизненный период во время решения вопроса по ее квартире. Своими переживаниями она поделилась с журналистами перед выступлением на гала-концерте международного фестиваля «Триумф джаза» в Санкт-Петербурге.

«Меня поддержали очень многие, за что я им буду бесконечно благодарна. А есть те, кто… В общем, я поняла, кто они на самом деле», — заявила артистка в беседе с «КП-Петербург». По ее словам, данный опыт был для нее даже полезен. Она расценила его как испытание свыше, которое она выдержала. И поблагодарила поклонников, а также друзей, которые остались с ней в данный период.

Также Долина подтвердила, что ей поступали угрозы на мобильный телефон. Однако в настоящий момент она установила на гаджет специальные блокирующие программы. После скандала артистка также усилила свою охрану до четырех человек.

Ранее певица заявила, что одним из первых, кто поддержал ее в ситуации с квартирой, был саксофонист Игорь Бутман. Он не только подставил свое плечо артистке, но и в настоящий момент дает с ней совместные концерты.