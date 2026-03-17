Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни

Илия Второй являлся вторым Католикос-Патриархом всея Грузии, Архиепископом Мцхетским и Тбилисским, митрополитом Пицундским, Сухумским и Абхазским. Он родился в 1933 году в селе Сиони и был наречен Ираклием. В 1952 году окончил русскую среднюю школу № 22 города Орджоникидзе и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году. В должность патриарха он вступил в 1977 году и находился на посту вплоть до своей смерти.