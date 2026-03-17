Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две недели или целый месяц? Сколько дней должен быть отпуск, по мнению уфимцев

Большинство уфимцев предпочитает отпуск минимум в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики выяснили, сколько дней идеального отпуска нужно работающим жителям Уфы. Как сообщает платформа SuperJob, лишь 4% опрошенных считают достаточным 10-дневный отдых. Две недели устраивают 13% горожан, три недели — 22%.

Наибольшая доля респондентов (34%) назвала оптимальным месячный отпуск. А каждый пятый (23%) мечтает об отдыхе дольше четырех недель.

Женщины чаще выбирают отпуск на две-три недели, мужчины склонны к четырехнедельному и более длительному отдыху.

Молодежь до 35 лет менее требовательна: 11% согласны на 10 дней, четверть — на две недели, 23% — на три. Уфимцы 35−45 лет больше тяготеют к длительному отпуску — 35% выбрали месяц.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.