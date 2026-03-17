Две недели или целый месяц? Сколько дней должен быть отпуск, по мнению уфимцев

Аналитики выяснили, сколько дней идеального отпуска нужно работающим жителям Уфы. Как сообщает платформа SuperJob, лишь 4% опрошенных считают достаточным 10-дневный отдых. Две недели устраивают 13% горожан, три недели — 22%.
Наибольшая доля респондентов (34%) назвала оптимальным месячный отпуск. А каждый пятый (23%) мечтает об отдыхе дольше четырех недель.
Женщины чаще выбирают отпуск на две-три недели, мужчины склонны к четырехнедельному и более длительному отдыху.
Молодежь до 35 лет менее требовательна: 11% согласны на 10 дней, четверть — на две недели, 23% — на три. Уфимцы 35−45 лет больше тяготеют к длительному отпуску — 35% выбрали месяц.
