Водолазы нашли в Москве-реке тело пропавшей в Звенигороде девочки

Трое друзей, 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика, пропали 7 марта во время прогулки в Восточном микрорайоне Звенигорода. Почти сразу стало понятно, что подростки провалились под лед Москвы-реки. Это подтверждали и очевидцы. Спустя несколько дней после начала поисковой операции один рыбак рассказал, что видел тонущих детей: один школьник провалился под лед, двое других пытались его вытащить. Сам он помогать детям не стал, так как, по его словам, находился далеко от места событий, а позвать спасателей не смог из-за отсутствия телефона.