Вашингтон
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран впервые нанес удар ракетой «Хадж Касем» в конфликте с США и Израилем

Иранская сторона впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем» в рамках военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) заявили, что цели ракеты располагаются в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.

Впервые «Хадж Касем» представили в 2020 году. Дальность удара таким оружием достигает 1,4 тысячи километров.

Недавно появилась информация, что после удара американской ракеты Army Tactical Missile System по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране затонула подводная лодка проекта «Варшавянка».

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие нанесли массированный авиаудар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, уничтожив все военные объекты.

13 марта СМИ сообщили, что США решили усилить свою военную группировку на Ближнем Востоке, и в текущий момент туда направляются дополнительные подразделения морской пехоты и корабли военно-морских сил страны. По данным журналистов, в состав направляемой десантной группы обычно входит несколько боевых единиц флота, а общее число личного состава достигает пяти тысяч военных.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше