Иран впервые нанес удар ракетой «Хадж Касем» в конфликте с США и Израилем

Иранская сторона впервые использовала управляемую ракету «Хадж Касем» в рамках военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
В Корпусе стражей иранской революции (КСИР) заявили, что цели ракеты располагаются в нескольких городах Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Западном Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
Впервые «Хадж Касем» представили в 2020 году. Дальность удара таким оружием достигает 1,4 тысячи километров.
Недавно появилась информация, что после удара американской ракеты Army Tactical Missile System по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране затонула подводная лодка проекта «Варшавянка».
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие нанесли массированный авиаудар по иранскому острову Харк в Персидском заливе, уничтожив все военные объекты.
13 марта СМИ сообщили, что США решили усилить свою военную группировку на Ближнем Востоке, и в текущий момент туда направляются дополнительные подразделения морской пехоты и корабли военно-морских сил страны. По данным журналистов, в состав направляемой десантной группы обычно входит несколько боевых единиц флота, а общее число личного состава достигает пяти тысяч военных.