Госпитализированный с кровотечением патриарх Грузии Илия II умер в клинике

Телеканал «Мтавари архи» сообщил о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. По данным источника, духовный лидер ушёл из жизни в клинике в возрасте 93 лет.

Источник: Life.ru

В настоящее время журналисты ожидают у медицинского учреждения официального подтверждения этой информации. Предполагается, что соответствующее заявление сделает местоблюститель патриаршего престола — владыка Шио.

Ранее сообщалось, что патриарха Грузии Илию II госпитализировали с массивным кровотечением из желудка. Медики оценивали состояние 93-летнего пациента как «проблематичное». Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.