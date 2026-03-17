Подачу теплоснабжения восстановили в микрорайоне Стройгородок в Ростове

В Ростове-на-Дону завершили ремонт дефекта, из-за которого было временно ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение в микрорайона Стройгородок. Об этом вечером 17 марта проинформировал городской департамент ЖКХ и энергетики.
— Ремонтные работы завершены. Теплотрасса заполнена. Информация о необходимости подключения домов потребителей передана в управляющие организации, — говорится в сообщении департамента.
При отсутствии горячей воды или тепла после завершения ремонта потребителям советуют обращаться в свою управляющую компанию.
