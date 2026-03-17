Подготовка к юбилейному фестивалю #ТриЧетыре началась в Волгограде

Организаторы уже прорабатывают список мероприятий и площадок для проведения молодежного события.

В областном центре глава региона Андрей Бочаров провел совещание по подготовке города-героя к юбилейному — пятому фестивалю #ТриЧетыре. В совещании принял участие и глава Волгограда Владимир Марченко.

В ходе встречи обсуждались площадки, на которых пройдут мероприятия фестиваля, а также непосредственно сами события, которыми предполагается наполнить главное молодежное событие. В качестве локаций для проведения активных мероприятий #ТриЧетыре предлагаются Центральная набережная города-героя, амфитеатр, оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Заволжье, городской сад, пожарная каланча, стадион «Волгоград-Арена», площадь Павших борцов и музей-заповедник «Сталинградская битва». А одной из главных новинок события может стать фестиваль «Детство».

Представители высших учебных заведений региона предложили обсудить все варианты проведения фестиваля в университетах и колледжах. Андрей Бочаров согласился с этим предложением.

Ранее стало известно, что в ходе встречи глава региона также передал представителям города флаг фестиваля, подписанный космонавтами на земной орбите.