Подготовка к юбилейному фестивалю #ТриЧетыре началась в Волгограде

В ходе встречи обсуждались площадки, на которых пройдут мероприятия фестиваля, а также непосредственно сами события, которыми предполагается наполнить главное молодежное событие. В качестве локаций для проведения активных мероприятий #ТриЧетыре предлагаются Центральная набережная города-героя, амфитеатр, оборонно-спортивный лагерь «Авангард» в Заволжье, городской сад, пожарная каланча, стадион «Волгоград-Арена», площадь Павших борцов и музей-заповедник «Сталинградская битва». А одной из главных новинок события может стать фестиваль «Детство».