Весна без слез: полное руководство по защите от аллергии

С первыми лучами мартовского солнца и таянием снегов для миллионов россиян наступает не только долгожданное тепло, но и сложный период. Сезонная аллергия превращает жизнь в испытание. Почему она начинается так рано, как от нее защититься и можно ли облегчить свое состояние?
Когда на самом деле начинается сезон.
Многие пациенты попадают в ловушку, полагая, что раз на улице лежат сугробы, то аллергенов в воздухе быть не может. Это опасное заблуждение. Цветение начинается с первым таянием снега, когда температура поднимается выше нуля. Первой зацветает ольха, и пациенты, реагирующие на нее, могут столкнуться с проявлениями аллергии уже в конце февраля — начале марта.
Сезонная пыльцевая аллергия всегда ярче проявляется в сухие солнечные и ветреные дни. Чем лучше погода для обычных людей, тем хуже чувствуют себя аллергики. Концентрация пыльцевых зерен в воздухе может достигать нескольких тысяч, и тогда симптомы возникают практически у всех, кто чувствителен к цветению.
Основные признаки аллергии: слезотечение и покраснение глаз, отек век, заложенность носа или обильные выделения. Нередко пациенты заносят инфекцию, постоянно трогая глаза и нос. Реже встречаются кожные проявления в виде дерматитов или крапивницы. Самое серьезное проявление — реакция со стороны нижних дыхательных путей: сухой надрывный кашель, чувство нехватки воздуха, тяжелый свистящий выдох. Это классические признаки бронхиальной астмы.
Особое внимание стоит обратить на детей. Если ребенок начинает слишком часто болеть, а насморк становится хроническим, это может быть сигналом аллергии. Аллергическое воспаление ослабляет иммунную систему, делая организм уязвимым для вирусов.
Анна Куликова, аллерголог:
«Как себя вести в сезон? Недостаточно только принимать лекарственные препараты. Очень большое значение имеет режим. За слизистыми нужно ухаживать. Они должны быть увлажнены, регулярно очищаться с помощью изотонических солевых растворов и препаратов для создания искусственной слезы».
Главный аллерген и стратегия защиты.
В центральной России, особенно в Московском регионе, самый злостный аллерген — пыльца березы. Она очень летучая, и ее концентрация в воздухе крайне высока. Чаще всего аллергия возникает у людей, живущих на севере и северо-западе страны.
Самый простой и надежный метод борьбы — полное исключение контакта с аллергеном. Идеальный вариант — уехать на время цветения в регион, где опасные растения уже отцвели. Например, на Черноморском побережье Кавказа береза заканчивает цветение как раз к началу сезона в средней полосе.
Если уехать невозможно, нужно тщательно подготовить жилье. При выходе на улицу обязательна защита. Обычная медицинская маска отлично справляется с пыльцой: самое мелкое пыльцевое зерно имеет диаметр 15−20 микрон и застревает в материале. В качестве дополнительной защиты можно использовать шарф или даже вуаль. Тем, кто страдает конъюнктивитом, стоит носить плотно прилегающие защитные очки.
Владимир Болибок, аллерголог:
«Проветривание — окна должны быть затянуты марлей или материалом спанбонд, чтобы пыльца не могла проникнуть внутрь. Поменять фильтры — у кого система кондиционирования, климат-контроля, соответственно просто нужно почистить фильтры и эту систему гонять в сплит-режиме, чтобы она не засасывала воздух с улицы во внутрь и не заносила пыльцу в жилье».
Если симптомы все же появились, можно обратиться в аптеку за безрецептурными противоаллергическими препаратами. Однако важно помнить: многие антигистаминные средства влияют на концентрацию внимания. Водителям нельзя садиться за руль после их приема.
Главная опасность самолечения — развитие поливалентной аллергии. Когда человек годами подавляет симптомы безрецептурными препаратами, не обращаясь к врачу, один аллерген постепенно вовлекает другие. В итоге пациент реагирует уже не на одно растение, а на целый букет.
Для долгосрочного решения проблемы существует метод аллерген-специфической иммунотерапии, который позволяет существенно снизить чувствительность к аллергенам.