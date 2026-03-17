Британский автогигант Jaguar Land Rover зарегистрировал товарный знак в России

Знак оформили сразу по нескольким классам международной классификации товаров и услуг — от косметики и масел до транспортных средств, ювелирных изделий, мебели, одежды, рекламных и финансовых услуг. Внушительный перечень включает также научные приборы, оборудование для нагрева и охлаждения, металлы, бумагу, кожгалантерею, игрушки и даже организацию мероприятий.
Ранее сообщалось, что американская The Coca-Cola Company продлила в России правовую охрану товарных знаков Coke и Coca-Cola. Согласно данным Роспатента, срок действия исключительных прав продлён ещё на 10 лет — до марта 2036 года. Они охраняются по классам международной классификации, включающим мебель, изделия из кости, рога и панциря, а также ковры, маты и линолеум.
