Нити торчали из подбородка: Вера Сотникова рассказала о неудачной операции

3 ноября 2025 года артистка рассказала, что обратилась в клинику Зухры Амин с намерением получить ее бесплатно в обмен на рекламу, но позднее выяснилось, что она должна была заплатить 78 тысяч рублей за материалы. Кроме того, во время операции косметолог активно пыталась сблизиться с Сотниковой, расспрашивая о личной жизни и финансовых проблемах.