Нити торчали из подбородка: Вера Сотникова рассказала о неудачной операции

Российская актриса Вера Сотникова рассказала о неудачной пластической операции. Она попала на прием к директору клиники, которая сделала «так, как сама хотела, а не как надо», в результате чего упругие и жесткие нити с большими шипами стали торчать из подбородка артистки.
По словам Сотниковой, врач, которая занималась операцией, изначально допустила ошибку: актриса пришла с конкретным запросом изменить только половину лица, а на другую часть не заходить, но специалист не предупредила, что так делать нельзя.
Для решения проблемы артистке пришлось обратиться к опытным пластическим хирургам из Санкт-Петербурга, которые извлекли нити, торчавшие из ее лица.
— С гостиницей и дорогой операция обошлась в один миллион рублей. Думайте и проверяйте, прежде чем идти к определенному врачу-косметологу! — подчеркнула Сотникова в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
3 ноября 2025 года артистка рассказала, что обратилась в клинику Зухры Амин с намерением получить ее бесплатно в обмен на рекламу, но позднее выяснилось, что она должна была заплатить 78 тысяч рублей за материалы. Кроме того, во время операции косметолог активно пыталась сблизиться с Сотниковой, расспрашивая о личной жизни и финансовых проблемах.