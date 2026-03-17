Умер Дмитрий Твердохлебов, заслуженный артист России

Российский артист Дмитрий Твердохлебов умер на 75-м году жизни.

Умер Дмитрий Твердохлебов, заслуженный артист России. На момент смерти ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба Московского театра оперетты.

«Ушел из жизни артист, чье имя навсегда вписано в историю Московского театра оперетты. Коллектив Московского театра оперетты скорбит и выражает самые искренние соболезнования», — говорится в публикации.

Уточняется, что Дмитрий Твердохлебов скончался 16 марта 2026 года. Представители учреждения заявили, что его имя навсегда останется в истории Московского театра оперетты.