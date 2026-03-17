В Новгороде нашли колодец XII-XIII веков, заполненный обломками посуды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Великом Новгороде редкое сооружение — древний колодец XII-XIII веков, заполненный фрагментами посуды. По словам ученых, колодец был заброшен и какое-то время использовался в качестве помойки, сообщил ТАСС директор Центра археологических исследований Новгородского государственного университета Сергей Торопов.
«Вероятно, колодец выкопали и опустили сруб в яму на рубеже XII-XIII веков. Таким образом, колодец пробил нижележащие культурные напластования XI века. Соответственно, весь мусор, который в него попал, датируется еще более поздним временем, то есть периодом, когда колодец уже не использовался по прямому назначению», — сообщил Торопов.
Находка была сделана на Троицком XVII раскопе — территории Людина конца средневекового Новгорода. Колодец находился в слоях XI века. Обнаружила его экспедиция Новгородского университета и Новгородского музея-заповедника. Как сообщила заведующая Центром археологических исследований музея Ольга Тарабардина, в колодце было найдено большое количество деревянной посуды и фрагментов керамики.
Уникальность находки.
Сруб колодца сохранился на высоту около 1 м, что составляет 9−10 венцов. Его внутренние размеры — примерно 0,7×0,7 м. «Сруб, что необычно, из неокоренных березовых бревен. Пазы между бревнами промазаны глиной. Дно выполнено из двух сосновых досок», — отметил Торопов.
По его словам, археологи предполагают, что колодец был срублен «наскоро» из древесины, которая была под рукой. «Какова была его изначальная глубина и когда им перестали пользоваться, сказать пока сложно», — добавил Торопов.
Колодец был демонтирован и передан для консервации в Новгородский университет. Решается вопрос о дальнейшем экспонировании колодца и других сооружений. Для этой цели университетом разработан проект специального павильона, который совмещает функции музейной экспозиции и лаборатории.
Кроме того, в слоях Х века археологи обнаружили дорожное замощение двора, для которого использовались корабельные детали, в частности доски корабельной обшивки и планширь — горизонтальный брус, обрамлявший верхнюю кромку борта. Как пояснил Сергей Торопов, вероятно, это детали кораблей, пришедших в негодность. Подобные находки встречаются довольно редко.