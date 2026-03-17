Генпрокурора США Бонди вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер вызвал генпрокурора страны Пэм Бонди на дачу показаний по делу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна, пишет РИА Новости.
«Четвертого марта 2026 года комитет проголосовал за принятие ходатайства, поручающего комитету санкционировать и направить вам повестку для дачи показаний под присягой. В соответствии с этим распоряжением прилагается повестка, обязывающая вас явиться для дачи показаний 14 апреля 2026 года», — сказано в тексте повестки на имя Пэм Бонди.
Отмечается, что 18 марта Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш должны провести для законодателей закрытый брифинг. Он будет посвящен ходу расследования дела Эпштейна.
Ранее политик Алекс Бургхарт заявил, что в файлах по делу экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, которого подозревают в связях с Джеффри Эпштейном, не достает десятков документов.