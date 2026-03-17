Генпрокурора США Бонди вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди проведет для законодателей закрытый брифинг, который будет посвящен ходу расследования дела Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер вызвал генпрокурора страны Пэм Бонди на дачу показаний по делу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна, пишет РИА Новости.

«Четвертого марта 2026 года комитет проголосовал за принятие ходатайства, поручающего комитету санкционировать и направить вам повестку для дачи показаний под присягой. В соответствии с этим распоряжением прилагается повестка, обязывающая вас явиться для дачи показаний 14 апреля 2026 года», — сказано в тексте повестки на имя Пэм Бонди.

Отмечается, что 18 марта Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш должны провести для законодателей закрытый брифинг. Он будет посвящен ходу расследования дела Эпштейна.

Ранее политик Алекс Бургхарт заявил, что в файлах по делу экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона, которого подозревают в связях с Джеффри Эпштейном, не достает десятков документов.

