Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов умер на 75-м году жизни

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался в возрасте 74 лет. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Московского театра оперетты. В ней отметили, что артиста пригласили в труппу, когда он был студентом выпускного курса ГИТИСа.
— Его дебют на сцене оказался триумфальным: в первый же год работы он с большим успехом воплотил образы Лобио в спектакле «Не бей девчонок» С. Заславского и Дон Жуана в оперетте «Песня для тебя». Этот блестящий старт открыл череду ярчайших ролей в постановках «Конкурс красоты», «Девичий переполох», «Василий Теркин», «Сильва», «Старая комедия», — говорится в сообщении.
Представители учреждения подчеркнули, что Твердохлебов одинаково искренне и с полной самоотдачей играл и в детских, и во взрослых спектаклях, а также в классических опереттах и в современном репертуаре. Также артист обладал «уникальным сочетанием» мощной сценической фактуры и мягкой пластики и легкости движения, передает Telegram-канал театра.