Умер Илия Второй, Патриарх Грузии

Умер Илия Второй, Католикос-Патриарх всея Грузии. Ему было 93 года, сообщает ТВ «Мтавари архи». Эту новость подтвердил местоблюститель патриаршего престола владыка Шио.
По информации телеканала «Мтавари архи», церемония прощания состоится в среду, 18 марта, в соборе Святой Троицы в столице Грузии Тбилиси, где разместят тело почившего религиозного деятеля.
Ранее патриарх был экстренно госпитализирован в тбилисскую клинику из-за резкого ухудшения самочувствия. По информации медицинского учреждения, священнослужителя поместили в отделение интенсивной терапии в связи с сильным желудочным кровотечением.
Илия Второй руководит церковью с 1977 года. За время его служения значительно расширилась церковная сеть: появилось 42 епархии, а число действующих храмов выросло с 48 до примерно тысячи.
