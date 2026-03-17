СМИ: ЕС согласовал кредит для Украины на 90 миллиардов евро

Евросоюз (ЕС) якобы уже согласовал выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом пишет Болгарское национальное радио (БНР).

— Я ожидаю, что решение по кредиту (…) будет принято очень скоро (…) Он согласован и не будет пересмотрен, — сказал источник БНР в Брюсселе.

Тем не менее официального подтверждения окончательного решения по кредиту пока нет. По последней информации, Венгрия блокирует кредит в связи с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба». Как сообщил источник БНР, председатель Евросовета Антониу Кошта обсудил данный вопрос с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, подчеркнув важность следования плану, который был утвержден в декабре.

Сам Орбан позже отметил, что позиция Будапешта остается прежней: Украина должна восстановить поставки нефти, если она хочет получить финансирование из Брюсселя, говорится в материале.

11 марта в Pоlitico также писали, что ЕС планирует выделить Украине средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения стран блока. В случае если Будапешт и Братислава не изменят свою позицию, страны Прибалтики и Северной Европы прибегнут к запасному плану. Речь идет о выделении Киеву 30 миллиардов евро.

Позже это же издание писало, что разочарование стран Европейского союза из-за невозможности предоставить Украине кредит на фоне сопротивления Венгрии достигло своего предела.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
