Беспрозванных потребовал от чиновников отчитываться перед людьми сроками, а не общими фразами

На оперативном заседании правительства Калининградской области губернатор заслушал доклад об итогах рассмотрения обращений с прямой линии, прошедшей 22 июля 2025 года. Тогда жители региона направили 1337 обращений и задали 1426 вопросов. Больше всего — из Калининграда, Гурьевска, Зеленоградска и Советска.
Чаще всего люди жаловались на состояние дорог, платежи за ЖКХ, субсидированные билеты, газификацию, водоснабжение, капремонт, экологию, благоустройство, соцподдержку, медицину и льготные лекарства.
«На каждое обращение гражданам нужно давать чёткий ответ с конкретными сроками. Я понимаю, что многие вопросы требуют комплексного подхода и денег. Давайте закладывать это в программы на ближайшие годы и не переносить. Люди должны знать, что мы не просто обещаем, а доводим до конца», — заявил Беспрозванных.
Он поручил раз в квартал отчитываться по обращениям, которые ещё в работе.
На сегодня исполнено 770 обращений. Решены вопросы с медициной, соцобеспечением, уборкой мусора, грейдированием дорог. Гражданам разъяснили нормы законодательства, порядок догазификации и другие темы.
Из 17 поручений министерствам, данных по итогам прямой линии, выполнено 14. Среди них — выплаты участникам восстановления области после войны, увеличение финансирования «Балтийского долголетия», реестр пострадавших от недобросовестных подрядчиков, реабилитация участников СВО с инвалидностью в «Новых горизонтах», оздоровление вдов в центре «Мечта» и передача ДОСААФ адаптивного автомобиля.
Губернатор призвал глав муниципалитетов активнее включаться в решение этих вопросов и помогать ведомствам на местах.