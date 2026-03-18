Слабая магия и деньги на ветер: Петербуржец отсудил более 50 тысяч рублей за плохой ритуал у колдуна Вуду-психолога

В Петербурге суд вынес приговор «колдуну Вуду», обманувшего местного жителя на 51 тысячу рублей. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Петербуржец обратился к магу и колдуну, чтобы наладить свою жизнь, однако, обещанная магия не состоялась. Отчаявшись, обманутый обратился в суд, чтобы добиться справедливости.
— В суде «колдун» и его представитель утверждали, что выполнили свои обязательства, включая консультации и психологическую помощь. Однако петербуржец подчеркнул, что ему нужна была именно магия, а не психология, — рассказала Дарья Лебедева.
Суд установил, что письменный договор между сторонами не был заключен, а представленные доказательства и вовсе не позволили определить объем и характер сомнительных услуг. В результате суд признал договор незаключенным и обязал колдуна заплатить 51 тысячу рублей — неосновательного обогащения, еще около 19 тысячи рублей — процент за пользование чужими средствами и 2 268 рублей — расходы на госпошлину.
Приговор в законную силу пока не вступил.