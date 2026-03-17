КСИР подтвердил гибель главы военизированного ополчения Ирана «Басидж»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 17 марта, подтвердил гибель руководителя военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани. Сообщение пресс-службы иранских войск опубликовал местный телеканал SNN.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) во вторник, 17 марта, подтвердил гибель руководителя военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамрезы Солеймани. Сообщение пресс-службы иранских войск опубликовал местный телеканал SNN.

— Мы предупреждаем убийц этого великого мученика, что мужественные члены «Басидж» никогда не оставят неотомщенной кровь погибшего лидера, командиров и всех мучеников, — говорится в сообщении.

В тот же день организация по атомной энергии Ирана зафиксировала попадание одного снаряда противника по территории атомной электростанции «Бушер». Представители ведомства уточнили, что в результате атаки нет жертв и материального ущерба.

Также американские и израильские вооруженные силы нанесли удар по улице Имама Хомейни в центре Тегерана. По предварительной информации, в результате их атаки были повреждены автомобили и мотоциклы, также погибли несколько местных жителей.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше