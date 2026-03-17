КСИР подтвердил гибель главы военизированного ополчения Ирана Солеймани

В Тегеране сообщили о смерти руководителя «Басидж» Голамрезы Солеймани.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально подтвердил гибель генерал-майора Голамрезы Солеймани, возглавлявшего военизированное ополчение «Басидж». Об этом сообщил телеканал SNN со ссылкой на данные пресс-службы КСИР.

Корпус стражей исламской революции выступил с заявлением, в котором предупредил, что члены «Басидж» не оставят без ответа смерть своего лидера. В сообщении подчеркивается, что возмездие последует за гибелью не только командующего, но и всех павших бойцов ополчения.

Голамреза Солеймани занимал одну из ключевых позиций в военной структуре Ирана, руководя военизированным формированием, которое является важной частью вооруженных сил страны. Его смерть может иметь серьезные последствия для внутренней и внешней политики Ирана.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил действия Израиля против иранских политиков. На совместной пресс-конференции с канадским коллегой Анитой Ананд в Анкаре он заявил, что политические убийства, совершаемые Израилем, противоречат международному военному праву. Глава турецкого МИД подчеркнул незаконность подобных операций.

