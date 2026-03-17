48-летний советчанин решил завершить вечеринку огненным коктейлем и устроил пожар в квартире сожительницы

Поджигателя задержали по горячим следам, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Клопс.ru

В Советске посиделки с горячительным закончились вызовом пожарных и полиции. 61-летняя хозяйка квартиры на ул. Бетховена позвонила в экстренные службы и заявила о поджоге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 17 марта.

Женщина рассказала, что незадолго до инцидента вместе с 48-летним сожителем распивала спиртные напитки. На бытовой почве произошёл конфликт. Мужчина решил радикально прекратить ссору, он облил алкоголем межкомнатную дверь, поджёг её и ушёл.

Пожар был потушен. Огонь повредил межкомнатную дверь, раму зеркала, стены и потолок. Прихожая покрылась копотью. Сумма ущерба, причинённого хозяйке квартиры, устанавливается.

Подозреваемого в поджоге по горячим следам задержали сотрудники полиции. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённое из хулиганских побуждений»), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

