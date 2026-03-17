В Зернограде потушили возгорание на мусорном полигоне

На мусорном полигоне в Зернограде завершили тушение, горение происходило на 700 кв. метрах.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на мусорном полигоне в Зернограде потушили. Информация поступила сегодня, 17 марта, от министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной.

— На полигоне ТБО, к северу от поселка Зернового, завершены работы по ликвидации возгорания отходов, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Все очаги тления засыпали грунтом. Общая площадь возгорания составила 700 кв. метров. В тушении было задействовано до десяти единиц спецтехники.

— Ситуация оставалась на моем контроле до полного завершения работ, — добавила Антонина Пшеничная.

Напомним, ранее глава донского минЖКХ сообщила о ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Шахтах.

