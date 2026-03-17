В Зернограде потушили возгорание на мусорном полигоне

Возгорание на мусорном полигоне в Зернограде потушили. Информация поступила сегодня, 17 марта, от министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной.
— На полигоне ТБО, к северу от поселка Зернового, завершены работы по ликвидации возгорания отходов, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.
Все очаги тления засыпали грунтом. Общая площадь возгорания составила 700 кв. метров. В тушении было задействовано до десяти единиц спецтехники.
— Ситуация оставалась на моем контроле до полного завершения работ, — добавила Антонина Пшеничная.
Напомним, ранее глава донского минЖКХ сообщила о ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Шахтах.
