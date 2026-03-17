Зеленский подарил Карлу III iPad для наблюдений за боевыми действиями

Владимир Зеленский подарил королю Великобритании Карлу III iPad для наблюдений за боевыми действиями.
Как заявил Владимир Зеленский на брифинге с британским премьер-министром Киром Стармером, с помощью подаренного гаджета можно наблюдать каждую цель в небе и ситуацию в зоне боевых действий в режиме реального времени. По его словам, такими устройствами также владеют министр обороны, премьер-министр и некоторые военные.
Ранее сообщалось, что лидер Польши Кароль Навроцкий подарил Владимиру Зеленскому двухтомник «Документы Волынской резни».
