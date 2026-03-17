Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался в возрасте 93 лет в одной из клиник Тбилиси. Об этом сообщил местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио Муджири. «Несколько минут назад скончался католикос-патриарх Илия II», — говорится в сообщении. Ранее, утром 17 марта, патриархия Грузии объявила о госпитализации Илии II из-за резкого ухудшения состояния здоровья. По информации врачей, у патриарха было желудочное кровотечение, и он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Илия II (в миру — Ираклий Гудушаури-Шиолашвили, родился в 1933 году) был избран католикосом-патриархом 23 декабря 1977 года, а интронизирован 25 декабря того же года. Он получил духовное образование в Московской духовной семинарии и академии, где в 1960 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «История Иверского монастыря на Афоне».В 2017 году патриарх перенёс операцию в Берлине в связи с воспалением желчного пузыря. Тогда же в СМИ появилась информация о возможной попытке его отравления. По этому делу был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны.