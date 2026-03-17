Эксперты рассказали, что будет, если сорвать цветок из Красной книги

Каждую весну в лесах Подмосковья начинают цвести редкие растения, занесенные в Красную книгу. Эксперты предупреждают, что в России существует ответственность за уничтожение краснокнижной флоры, и наказание зависит от намерений нарушителя.
Если редкие цветы были собраны исключительно для личного использования, без намерения их продать, то действия такого гражданина подпадают под действие Кодекса об административных правонарушениях. В этом случае максимальное наказание составляет штраф в размере до пяти тысяч рублей. Тем не менее даже после уплаты штрафа нарушителю придется возместить ущерб, причиненный природе, сумма которого определяется индивидуально.
Если правоохранительные органы выяснят, что цветы были собраны с целью получения коммерческой выгоды, применяется статья Уголовного кодекса, предназначенная для защиты исчезающих видов растений от уничтожения ради прибыли.
Нарушителю грозит штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Кроме того, как и в случае административного правонарушения, осужденный обязан компенсировать причиненный окружающей среде ущерб, передает «МК».
Особые правила действуют и в отношении растений-вредителей. Например, ясенелистный (американский) клен могут включить в список инвазивных или чужеродных растений и признать вредным для российских лесов, как и борщевик Сосновского. Его надлежит вырубить. А если человек отказывается удалить этот вид клена со своего участка, то ему может грозить штраф. Чем опасен американский клен и нужно ли незамедлительно избавиться от него на участке, разбиралась «Вечерняя Москва».