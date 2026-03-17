Эксперты рассказали, что будет, если сорвать цветок из Красной книги

Особые правила действуют и в отношении растений-вредителей. Например, ясенелистный (американский) клен могут включить в список инвазивных или чужеродных растений и признать вредным для российских лесов, как и борщевик Сосновского. Его надлежит вырубить. А если человек отказывается удалить этот вид клена со своего участка, то ему может грозить штраф. Чем опасен американский клен и нужно ли незамедлительно избавиться от него на участке, разбиралась «Вечерняя Москва».