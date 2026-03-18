Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал победу над минским «Динамо»

"Думаю, что в первом периоде у нас не получилось выйти на игру так, как мы планировали это сделать. Заняли второе место. После первого периода, конечно, поговорили, и важно было сделать так, чтобы ребята все-таки поняли и приняли, что мы должны работать по нашим привычкам. И первая наша основная привычка — это бороться за каждую шайбу, и я думаю, что второй период мы провели отлично, могли забить пять голов, и была возможность у Саши Волкова забить гол, но ему не удалось там забросить эту шайбу. Наши звенья, опять же, очень здорово проводили смены, очень много моментов создавали. В третьем периоде, к сожалению, наше меньшинство привело к тому, что ушла вот эта вот энергия, и мы пропустили голы.
Да, мы знали, против кого мы будем играть, готовились к этому, говорили ребятам. Но так получилось, поэтому дальше перезагрузились и продолжили играть так, как мы должны были играть. И хочу отметить вратаря соперника, он играл отлично и вытаскивал много моментов. Тот же момент Мартынова в меньшинстве, когда ему отдали на дальнюю. Конечно, я бы хотел, чтобы он тут забил, это я знаю, что он отсюда, и было бы здорово ему забить. Потом еще были моменты у нас забить в большинстве, но вратарь соперника вытащил. В целом была хорошая игра", — приводит слова Ги Буше переводчик.
Следующий и последний матч (12+) регулярного чемпионата «Авангард» сыграет в четверг, 19 марта 2026 года, с «Северсталью» в Череповце.
Также известно, что первые два матча плей-офф «Авангард» сыграет в Омске 24 и 26 марта. Соперник пока не определен.