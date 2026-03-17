Названа причина смерти патриарха Грузии

ТБИЛИСИ, 17 марта. /ТАСС/, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II умер в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности. Об этом сообщил журналистам глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе.
«После того, как были проведены соответствующие манипуляции, началась полиорганная недостаточность. Это выражалось в легочной, почечной и сердечной недостаточности. Это было причиной, из-за чего организм не мог сохранять давление. Это было неожиданным, но в то же самое время ожидаемым, потому что такой результат мог настать в любое время при такой нестабильной ситуации», — сказал Сарджвеладзе.
93-летний патриарх Грузии Илия II был госпитализирован в ночь на вторник. Он находился в реанимационном отделении Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение.