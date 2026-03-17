Стала известна причина смерти патриарха Грузии Илии II

Причиной смерти патриарха Грузии стала полиорганная недостаточность, заявили в Минздраве страны.

Причиной смерти католикоса-патриарха всея Грузии Илии II стали осложнения в виде почечной, легочной и сердечной недостаточности, сообщил глава министерства здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

По его словам, сначала у патриарха возникло желудочное кровотечение, после чего, несмотря на проведённые медицинские манипуляции, развилась полиорганная недостаточность, которая привела к летальному исходу.

«Вечером в 9 часов началось ухудшение жизненно важных функций. Все началось с кровотечения в желудке. После этого, когда были совершены манипуляции, за этим последовали почечная, легочная и сердечная недостаточности», — проинформировал Сарджвеладзе.

Утром 17 марта стало известно, что грузинскому патриарху внезапно стало плохо и его пришлось госпитализировать. Илия II умер на 94-м году жизни.