Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз окончательно согласовал кредит для Киева на 90 миллиардов евро

В Брюсселе заявили, что решение по кредиту для Украины будет принято в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз окончательно согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен», — говорится в сообщении.

Напомним, что Венгрия продолжает настаивать против предоставления ЕС кредита для Украины на военные нужды. Ранее Будапешт наложил вето на инициативу Евросоюза. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эта позиция останется неизменной, пока Киев не восстановит поставки российской нефти в республику по трубопроводу «Дружба».

Политик также подчеркнул, что в число ответных мер также может войти отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии на Украину и дальнейшая блокада любых кредитов для Киева.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше