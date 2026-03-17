Евросоюз окончательно согласовал кредит для Киева на 90 миллиардов евро

Напомним, что Венгрия продолжает настаивать против предоставления ЕС кредита для Украины на военные нужды. Ранее Будапешт наложил вето на инициативу Евросоюза. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эта позиция останется неизменной, пока Киев не восстановит поставки российской нефти в республику по трубопроводу «Дружба».