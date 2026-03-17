Евросоюз окончательно согласовал кредит для Киева на 90 миллиардов евро

Европейский союз окончательно согласовал кредит для Киева в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на источник в Брюсселе.
«Решение по кредиту будет принято очень скоро. Он согласован и не будет пересмотрен», — говорится в сообщении.
Напомним, что Венгрия продолжает настаивать против предоставления ЕС кредита для Украины на военные нужды. Ранее Будапешт наложил вето на инициативу Евросоюза. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эта позиция останется неизменной, пока Киев не восстановит поставки российской нефти в республику по трубопроводу «Дружба».
Политик также подчеркнул, что в число ответных мер также может войти отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии на Украину и дальнейшая блокада любых кредитов для Киева.