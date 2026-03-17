Зеленский заявил об отправке более 200 военных на Ближний Восток

Украинское командование направило 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
— Сейчас находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию, — рассказал украинский лидер во время своего выступления в парламенте Великобритании.
Он уточнил, что речь идет о специалистах по борьбе с дронами — их отправили в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт по просьбе США и других партнеров Киева в рамках «дронового соглашения». Политик добавил, что Украина сотрудничает с несколькими другими странами ближневосточного региона, передает ТАСС.
16 марта официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский желает вовлечь украинцев в конфликт с Ираном с помощью отправки военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками. Дипломат добавил, что такое решение повлечет за собой международную ответственность этого государства.