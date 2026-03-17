В Северной Осетии создадут мемориальный комплекс в память погибших бойцов СВО

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Комплекс «Аллея мужества» в память погибших участников спецоперации создадут в Северной Осетии, сообщается на сайте ГТРК «Алания».
«Во Владикавказе создадут уникальный мемориальный комплекс “Аллея мужества”. Он будет посвящен памяти погибших участников спецоперации. Комплекс возведут на территории Восточного кладбища по поручению главы региона Сергея Меняйло», — говорится в сообщении.
На месте захоронений героев СВО создадут монументальный памятник «Звезда памяти», храм иконы Божией Матери и Вечный огонь. Особое внимание в проекте уделено сохранению имен героев. Стены будущего храма станут своеобразной книгой памяти: на них будут размещены мемориальные доски с именами всех участников спецоперации, удостоенных высокого звания или отдавших жизнь за Родину.
Над проектом работают специалисты администрации Владикавказа совместно с благотворительным фондом «Будем жить».