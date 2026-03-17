На юбилейный концерт Юты в Кремлевском дворце пригласят военных и волонтеров

На пресс-конференции Юта отметила, что на концерте не будет выступлений приглашенных артистов, равно как и не будет премьер. На это ей возразила дирижер концерта Ли Отта, напомнив об оркестровых версиях хитов певицы, которые они представят зрителям. Так, выступление певицы пройдет в сопровождении симфонического оркестра и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Юта и Ли Отта познакомились на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» и на протяжении нескольких сезонов работали вместе в формате «исполнитель — дирижер оркестра». По словам дирижера, отличительной чертой песен артистки является их искренность и эмоциональная точность.