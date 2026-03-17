На юбилейный концерт Юты в Кремлевском дворце пригласят военных и волонтеров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ветераны СВО, медики, курсанты и волонтеры бесплатно посетят юбилейный концерт заслуженной артистки России Юты в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Об этом певица сообщила на пресс-конференции в ТАСС, отметив, что это выступление станет самым главным событием в ее творческой жизни.
«Этот концерт подведет творческий итог целой эпохи. Моим главным событием в жизни стало рождение трех детей, но вот главным событием моей творческой деятельности определенно будет это выступление в Кремлевском дворце. Нас ждет по-настоящему трогательное мероприятие, ведь на сцену выйдет прославленный военный художественный коллектив страны, который придаст звучанию мощь, глубину и драйв. Если говорить без скромности, на моих песнях выросли два поколения и выбрать 25 песен было непросто, — сказала певица. — Мы приглашаем людей в погонах, мы приглашаем волонтеров, медиков, курсантов и представителей разных силовых структур».
На пресс-конференции Юта отметила, что на концерте не будет выступлений приглашенных артистов, равно как и не будет премьер. На это ей возразила дирижер концерта Ли Отта, напомнив об оркестровых версиях хитов певицы, которые они представят зрителям. Так, выступление певицы пройдет в сопровождении симфонического оркестра и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Юта и Ли Отта познакомились на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту» и на протяжении нескольких сезонов работали вместе в формате «исполнитель — дирижер оркестра». По словам дирижера, отличительной чертой песен артистки является их искренность и эмоциональная точность.
Также в мероприятии примут участие президент Владимир Путин, главный режиссер Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» Полина Бертэн и поэт и композитор Софья Юдина, она прочитает со сцены свое стихотворение «Сестра». Масштабный концерт состоится 25 марта в Государственном Кремлевском дворце и будет посвящен 25-летию творческой деятельности Юты.
