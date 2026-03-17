Глава Минздрава Грузии назвал причину смерти патриарха Илии Второго

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.
— После того, как были проведены соответствующие манипуляции, началась полиорганная недостаточность. Это выражалось в легочной, почечной и сердечной недостаточности. Это было причиной, из-за чего организм не мог сохранять давление, — уточнил министр.
Илию II госпитализировали в ночь на 17 марта, он находился в реанимационном отделении Кавказского медицинского центра в Тбилиси. Причиной госпитализации стало желудочное кровотечение, передает ТАСС.
Илия II умер в возрасте 93 лет — кончину патриарха подтвердил его местоблюститель владыка Шио. Грузинский священнослужитель родился в 1933 году в селе Сиони и был наречен Ираклием. В 1952 году он окончил русскую среднюю школу № 22 города Орджоникидзе и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году. В должность патриарха он вступил в 1977 году и находился на ней вплоть до своей смерти.