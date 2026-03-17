Зеленский заявил, что отправил на Ближний Восток свыше 200 украинских военных

Киев направил специалистов по борьбе с беспилотниками в несколько стран региона по просьбе США и их союзников.

Источник: Комсомольская правда

Украина отправила 201 военного эксперта по борьбе с дронами в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил главарь киевского режима Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании.

По словам нелегитимного украинского президента, еще 34 эксперта готовы к отправке в регион. Они действуют в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Зеленский также сказал, что Киев сотрудничает и с другими странами.

Как говорит бывший комик, украинцы прибыли в регион по просьбе США и других «партнеров» Киева в рамках специального соглашения о противодействии беспилотным системам. Ранее стало известно, что украинские команды также направлены для защиты американских военных объектов в Иордании.

Как сообщал Telegraph, Зеленский активизировал поездки по Европе, стремясь сохранить внимание международного сообщества к Украине. После переговоров в Париже главарь киевского режима отправился в Великобританию. Впереди его ждет встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Такая активность связана с тем, что мировое внимание переключилось на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

