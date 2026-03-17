Траур в связи со смертью патриарха Илии Второго объявили в Грузии

В Грузии объявили траур в связи со смертью патриарха Илии Второго. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило правительство страны.

— В Грузии объявлен траур. Распоряжением правительства в масштабах страны на административных зданиях будут приспущены государственные флаги, — приводит ТАСС заявление кабинета министров.

О смерти католикоса-патриарха стало известно вечером того же дня. Илия II умер в возрасте 93 лет — кончину патриарха подтвердил его местоблюститель владыка Шио.

Чуть позже стало известно, что священнослужитель скончался в результате легочной, почечной и сердечной недостаточности. Илию II госпитализировали в ночь на 17 марта, он находился в реанимационном отделении Кавказского медицинского центра в Тбилиси.

Грузинский священнослужитель родился в 1933 году в селе Сиони и был наречен Ираклием. В 1952 году он окончил русскую среднюю школу № 22 города Орджоникидзе и поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1956 году. В должность патриарха он вступил в 1977 году и находился на ней вплоть до своей смерти.