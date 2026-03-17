Галицкий призвал игроков «Краснодара» заниматься футболом, а не КВН

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Основатель и президент «Краснодара» Сергей Галицкий призвал спортсменов команды играть в футбол, а не в КВН. Видео речи Галицкого в раздевалке после ответного матча «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России с московским ЦСКА опубликовала пресс-служба турнира.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0 и вышел в финал «пути РПЛ». Первый матч завершился победой армейцев со счетом 3:1.
«Мы тут в футбол собрались играть, а не всякими КВН заниматься. Много эмоций сейчас истрачено, все только началось, девять туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь, потому что нет ничего важнее, чем игра с “Пари НН”, — отметил Галицкий.
«Когда вы играли с “Сочи”, я вышел на улицу, ни одного человека на улице не было, все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города. Сейчас очень тяжело, что мы идем в двух турнирах, а не в одном, как в прошлом году. Поэтому очень важно сохранить эмоциональный настрой на следующую игру — это самое важное, что есть», — добавил он.
В финале «пути РПЛ» Кубка России «Краснодар» сыграет с сильнейшим в противостоянии между столичными «Спартаком» и «Динамо». Первый матч завершился победой бело-голубых со счетом 5:2, ответная игра состоится 18 марта. После 21 тура РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в турнирной таблице с 46 очками. 21 марта команда примет «Пари НН» в матче чемпионата.