Кай Метов: «Хит — это мощный трактор, а ИИ должен быть работником, а не начальником»

Кай Метов стал гостем «МК ТВ» и в честь 40-летия творческой карьеры откровенно рассказал о своём пути в музыке. Он вспомнил, как начинал ещё ребёнком на сцене Кремлёвского дворца съездов в 1977 году, прошёл через армию и филармонии, а в 90-е годы совершил прорыв, создав своё уникальное звучание на первом сэмплере, который случайно попал к нему в руки, когда он работал сторожем. В интервью артист поделился мыслями о природе хитов, которые часто оказываются не теми песнями, на которые рассчитывает автор, и сравнил их с «мощным трактором», открывающим дорогу для более сложного творчества. Отдельное место заняла тема искусственного интеллекта в музыке. Заслуженный артист призвал не делиться с нейросетями уникальными идеями, чтобы они не растворились в информационном потоке, и посоветовал оставаться «работодателем для ИИ», а не его подчиненным. Завершился разговор о большом сольном концерте в Кремле 22 марта, который станет творческим отчётом с оркестром, балетом и душой.