Российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Исполком Международного комитета спорта глухих (ICSD) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет до участия в международных соревнованиях под флагом и с гимном стран. Об этом сообщает пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.