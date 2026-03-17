Российских сурдлимпийцев до 18 лет допустили до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Исполком Международного комитета спорта глухих (ICSD) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии в возрасте до 18 лет до участия в международных соревнованиях под флагом и с гимном стран. Об этом сообщает пресс-служба Сурдлимпийского комитета России.
Сурдлимпийцы из России и Белоруссии смогут выступить с национальной символикой на Всемирных юношеских играх глухих (WDYG) и Европейских юношеских играх глухих (EDYG). В отношении спортсменов старше 18 лет продолжает действовать регламент индивидуальных глухих нейтральных спортсменов.
Соревнования для глухих спортсменов проводятся в соответствии с правилами международных федераций с заменой звуковых сигналов на визуальные. Основной критерий допуска атлета — потеря слуха не менее 55 децибел.