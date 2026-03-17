Жирков заявил, что верит в выход «Динамо» в суперфинал Кубка России

ТАСС, 17 марта. Московский футбольный клуб «Динамо» может выйти в суперфинал Фонбет — Кубка России, который пройдет на московском стадионе «Лужники». Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал ассистент главного тренера бело-голубых Юрий Жирков.

Суперфинал состоится 24 мая. Ранее ТАСС сообщал, что бело-голубые в первом полуфинальном матче «пути РПЛ» победили столичный «Спартак» со счетом 5:2.

«Хотелось бы верить [в выход в суперфинал]. Игроки и мы вместе с ними приложим все усилия, чтобы оказаться там и выиграть трофей», — сказал Жирков.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива».