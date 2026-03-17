WP: Госдеп США приказал посольствам по всему миру проверить меры безопасности

В одной из телеграмм говорится, что с 28 февраля проиранские группировки совершили 292 нападения на американские объекты. Ситуация настолько серьезная, что в некоторых случаях вооруженные группы пытались получить информацию о гражданах США, приходя к ним домой. Особое беспокойство вызвало недавнее происшествие в Израиле, где в многоквартирный дом с американскими дипломатами попала неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка.