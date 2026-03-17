WP: Госдеп США приказал посольствам по всему миру проверить меры безопасности

Госдепартамент США приказал всем американским посольствам и консульствам в мире срочно пересмотреть меры безопасности. Причиной стали участившиеся нападения на объекты США, особенно на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на данные из внутренней корреспонденции.
В одной из телеграмм говорится, что с 28 февраля проиранские группировки совершили 292 нападения на американские объекты. Ситуация настолько серьезная, что в некоторых случаях вооруженные группы пытались получить информацию о гражданах США, приходя к ним домой. Особое беспокойство вызвало недавнее происшествие в Израиле, где в многоквартирный дом с американскими дипломатами попала неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка.
Госсекретарь Марко Рубио распорядился, чтобы все диппредставительства созвали комитеты по чрезвычайным ситуациям, оценили угрозы, пересмотрели существующие меры безопасности и разработали план действия на случай ЧС.
По данным CNN, США серьезно недооценили эффективность иранских беспилотников во время совместной с Израилем военной операции против Тегерана. Несмотря на пристальное внимание американских военных к роли дронов в конфликте на Украине, Вашингтон оказался не готов к реальному масштабу угрозы со стороны иранских БПЛА.