Испытания «толерантного» ядерного топлива завершили на Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС в Ростовской области завершилась программа опытно-промышленной эксплуатации «толерантного» ядерного топлива ATF.
— Речь идет о ядерном топливе нового поколения безопасности. Ученые сделали его еще более «выносливым» и устойчивым к нештатным ситуациям, — поясняют специалисты.
На Ростовской АЭС в 2021 году три кассеты с тепловыделяющими элементами загрузили в реактор второго энергоблока, они успешно отработали три полных цикла по 18 месяцев.
В ходе планово-предупредительного ремонта топливо выгрузили из активной зоны реактора. Теперь оно отправится в Димитровград для послереакторных исследований в НИИ атомных реакторов.
