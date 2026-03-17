Испытания «толерантного» ядерного топлива завершили на Ростовской АЭС

Ядерное топливо нового поколения безопасности испытали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На Ростовской АЭС в Ростовской области завершилась программа опытно-промышленной эксплуатации «толерантного» ядерного топлива ATF.

— Речь идет о ядерном топливе нового поколения безопасности. Ученые сделали его еще более «выносливым» и устойчивым к нештатным ситуациям, — поясняют специалисты.

На Ростовской АЭС в 2021 году три кассеты с тепловыделяющими элементами загрузили в реактор второго энергоблока, они успешно отработали три полных цикла по 18 месяцев.

В ходе планово-предупредительного ремонта топливо выгрузили из активной зоны реактора. Теперь оно отправится в Димитровград для послереакторных исследований в НИИ атомных реакторов.

